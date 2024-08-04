مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 5 أغسطس 2024.. يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض في وقتها، كونها من أهم أركان الإسلام وأكثرها تقربًا إلى الله.

يعرض موقع "الموجز" مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 في القاهرة وبعض المحافظات كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة :

- الفجر: 4:40 صباحًا

- الظهر: 1:01 ظهرًا

- العصر: 4:38 عصرًا

- المغرب: 7:45 مساءً

- العشاء: 9:11 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية :

- الفجر: 4:41 صباحًا

- الظهر: 1:06 ظهرًا

- العصر: 4:46 عصرًا

- المغرب: 7:52 مساءً

- العشاء: 9:19 مساءً

مواقيت الصلاة في العريش :

- الفجر: 4:26 صباحًا

- الظهر: 12:51 ظهرًا

- العصر: 4:30 عصرًا

- المغرب: 7:37 مساءً

- العشاء: 9:04 مساءً

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ :

- الفجر: 4:37 صباحًا

- الظهر: 1:03 ظهرًا

- العصر: 4:42 عصرًا

- المغرب: 8:49 مساءً

- العشاء: 9:16 مساءً

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مواقيت الصلاة في قنا :

- الفجر: 4:45 صباحًا

- الظهر: 12:55 ظهرًا

- العصر: 4:25 عصرًا

- المغرب: 7:33 مساءً

- العشاء: 8:54 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان :

- الفجر: 4:50 صباحًا

- الظهر: 12:54 ظهرًا

- العصر: 4:20 عصرًا

- المغرب: 7:29 مساءً

- العشاء: 8:49 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية :

- الفجر: 4:34 صباحًا

- الظهر: 12:57 ظهرًا

- العصر: 4:35 عصرًا

- المغرب: 7:42 مساءً

- العشاء: 9:08 مساءً

مواقيت الصلاة في السويس :

- الفجر: 4:35 صباحًا

- الظهر: 12:56 ظهرًا

- العصر: 4:33 عصرًا

- المغرب: 7:40 مساءً

- العشاء: 9:05 مساءً

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: تغطية العورة أثناء الصلاة؛ بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبتين، وبالنسبة للمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة : يجب أن يكون البدن والثوب والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: يجب أن تكون النية موجودة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل صلاة الجماعة وأهميتها :

صلاة الجماعة تحظى بأهمية كبيرة في الإسلام وتتميز بفوائد عديدة. وردت أحاديث نبوية كثيرة تبين فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجة المصلي وتكفر خطاياه، ويصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

27 فائدة لصلاة الجماعة من أبرزها :

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بالسكينة.

4. صلاة تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. سلامة المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. حصول الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. سلامة المصلي من صفة النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الانتفاع بالدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية روابط الألفة بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. غفران الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة :

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تعزز الروابط بين المسلمين وتقربهم من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

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