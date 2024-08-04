مخالفات السيارات.. استعلام مخالفات نيابة المرور

تصدّر البحث عن مخالفات السيارات قوائم الأكثر تداولًا عبر محرك جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يسعى الكثير من أصحاب السيارات لمعرفة قيمة مخالفاتهم من موقع نيابة المرور.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن مخالفات السيارات والاستعلام مخالفات نيابة المرور.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع نيابة المرور

وللاستعلام عن مخالفات المرور من موقع نيابة المرور برقم اللوحة يمكن إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــــا

اختيار أيقونة بيانات المرور.

النقر على الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة أو مخالفة رخصة القيادة.

تدوين رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

طريقة سداد مخالفات المرور من موقع نيابة المرور

الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية من هنـــــا.

اختيار «خدمات المرور».

كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في المكان المخصص لها.

تقديم الطلب لعرض تفاصيل السداد.

اختيار وسيلة الدفع.

إدخال بيانات الفيزا.

كتابة البيانات المطلوبة عن السيارة التي ترغب في دفع مخالفاتها.

قيمة مخالفات المرور في مصر

يذكر أن قيمة المخالفة المرورية تختلف باختلاف المخالفة نفسها، إذ تتنوع أشكال مخالفات المرور في القانون المصري ومنها:

تجاوز السرعة المحددة: وقد تصل الغرامة إلى 3000 جنيه.

استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة: وقد تصل الغرامة إلى 1500 جنيه.

قيادة بدون رخصة قيادة صالحة: وقد تصل الغرامة إلى 2000 جنيه.

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