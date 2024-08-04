رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024 من أهم الكلمات البحثية التي تصدرت قوائم التريند في الساعات الماضية، إذ يسعى الكثير من المتقدمين لمعرفة نتيجة القبول أو الرفض في مسابقة الوظائف التي تم الإعلان عنها في الفترة السابقة.

ومع تزايد البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل الاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024.

موعد ظهور نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد ظهور نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024.

وفي إطار الرد على الاستفسارات المتكررة من السيدات والسادة المتقدمين لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، أوضح التنظيم والإدارة أنه من المقرر الإعلان عن الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة هيئة البريد خلال شهر أكتوبر المقبل.

الاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024

ومن أجل الاستعلام عن ظهور نتائج مسابقة وظائف البريد المصري 2024 يمكن إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنـــا.

اختيار وظائف البريد المصري للعام الحالي.

إدخال رقم الطلب الخاص به والرقم القومي بدقة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة والانتظار لفترة قصيرة حتى يتم تحميل نتيجة المتقدم.

شروط وظائف البريد المصري 2024

وكانت هيئة البريد قد أعلنت عن الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، وهي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية، وعمره بين 18 و30 سنة.

ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بقرار تأديبي، أو لديه أي أحكام جنائية أو جنح.

أن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في مؤهله العلمي.

سداد رسوم بقيمة 26 جنيهًا مصريًا في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر.

أن يكون لدى المتقدم إيصال دفع بتاريخ لاحق لتاريخ إعلان المسابقة.

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