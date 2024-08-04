كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024.. بكل سهولة

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024.. تعتبر بوابة مصر الرقمية إحدى أهم المنصات الحكومية التي تتيح للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية بسهولة وفعالية، ولهذا ترتفع معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين للتعرف على كافة الخدمات التي تقدمها.

وفي هذا الصدد، إذا كنت ترغب في التسجيل على بوابة مصر الرقمية والاستفادة من خدماتها، الموجز يرصد الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024 عبر التقرير التالي.

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024

وإليكم تفاصيل عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024، بالخطوات التي تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية وتأكد من استخدام متصفح آمن ومحدث لضمان أفضل تجربة.

الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد وستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول.

الخطوة الثالثة: التحقق من الهوية، فبعد إدخال البيانات الأساسية، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق عبر رقم الهاتف الذي أدخلته. أدخل هذا الرمز في الحقل المخصص لإكمال عملية التحقق.

الخطوة الرابعة: تعيين كلمة مرور، فبمجرد التحقق من هويتك، سيطلب منك الموقع تعيين كلمة مرور قوية لحسابك، وتأكد من اختيار كلمة مرور تتضمن حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز خاصة لضمان الأمان.

الخطوة الخامسة: بعد إنشاء الحساب وتعيين كلمة المرور، يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي قمت بتعيينها، وبمجرد تسجيل الدخول، ستتمكن من الوصول إلى كافة الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.

وبعد التعرف على كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024 ننقل لكم أيضًا نصائح لتحسين تجربة التسجيل وهي كالتالي:

تأكد من أن جميع البيانات التي تدخلها صحيحة ومحدثة.

احتفظ بمعلومات تسجيل الدخول في مكان آمن.

إذا واجهت أي مشكلة أثناء عملية التسجيل، يمكنك الاستعانة بالدعم الفني المتاح على الموقع.

وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2024 والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية بكل سهولة وراحة.

وتسهل بوابة مصر الرقمية 2024، الكثير من الخدمات لعل أبرزها خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين والتي تتم كالآتي:

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

التسجيل إلى البوابة الإلكترونية الرقمية. النقر على خانة خدمات التموين. النقر على خانة ضم أفراد أسرتي. القيام بإنشاء حساب جديد. القيام بكتابة اسم المولود المراد إضافته. القيام بتسجيل الرقم القومى الخاص بالمولود المراد إضافته. الضغط على إضافة.

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