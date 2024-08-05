قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط "الإسكندرية – أسوان" ليوم الثلاثاء

قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط " الإسكندرية – أسوان" .. يهتم ملايين المواطنين بمواعيد القطارات، وخاصة بعد إعلان السكة الحديد عن جداول جديدة لتوقيت الانطلاق.

حيث يبحث الناس باستمرار عن هذه الجداول نظراً لأن الآلاف يستخدمون القطارات يوميًا.

يقدم "الموجز" لكم قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية ليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 ، التي تغطي جميع خطوط السكة الحديد، مع تفاصيل مواعيد قيامها والتي تتطلب الحجز المسبق، والتفاصيل كما يلي:

مواعيد قطارات التالجو:

القاهرة - الإسكندرية:



- القطار رقم 2025: ينطلق من القاهرة الساعة 8 صباحًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2 ظهرًا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: ينطلق من القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

القاهرة - أسوان :

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- القطار رقم 2030: ينطلق من القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: ينطلق من أسوان الساعة 7 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

القاهرة - الإسكندرية:



- القطار رقم 903: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: الساعة 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: الساعة 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: الساعة 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: الساعة 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: الساعة 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: الساعة 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: الساعة 6 مساءً.

- القطار رقم 925: الساعة 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: الساعة 6 مساءً.

- القطار رقم 931: الساعة 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: الساعة 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: الساعة 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: الساعة 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: الساعة 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: الساعة 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: الساعة 10:15 مساءً.

الإسكندرية - القاهرة:



- القطار رقم 8: الساعة 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: الساعة 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: الساعة 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: الساعة 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: الساعة 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: الساعة 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: الساعة 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: الساعة 3 مساءً.

- القطار رقم 930: الساعة 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: الساعة 10 مساءً.

- القطار رقم 18: الساعة 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: الساعة 8:20 مساءً.

القاهرة - أسوان:



- القطار رقم 1902: الساعة 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: الساعة 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: الساعة 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: الساعة 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: الساعة 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: الساعة 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: الساعة 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: الساعة 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: الساعة 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: الساعة 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: الساعة 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: الساعة 9 مساءً.

- القطار رقم 976: الساعة 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: الساعة 10 مساءً.

- القطار رقم 890: الساعة 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: الساعة 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: الساعة 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: الساعة 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: الساعة 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: الساعة 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: الساعة 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: الساعة 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: الساعة 8:20 مساءً.

أسوان - القاهرة:



- القطار رقم 3025: الساعة 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: الساعة 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: الساعة 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: الساعة 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: الساعة 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: الساعة 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: الساعة 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: الساعة 5 مساءً.

- القطار رقم 997: الساعة 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: الساعة 11 مساءً.

- القطار رقم 987: الساعة 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: الساعة 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: الساعة 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: الساعة 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: الساعة 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: الساعة 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: الساعة 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: الساعة 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: الساعة 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: الساعة 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: الساعة 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: الساعة 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: الساعة 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: الساعة 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: الساعة 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: الساعة 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: الساعة 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: الساعة 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: الساعة 5 مساءً.

- القطار رقم 89: الساعة 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: الساعة 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: الساعة 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: الساعة 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: الساعة 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: الساعة 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: الساعة 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: الساعة 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: الساعة 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.

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