مفتوح الآن.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يبحث كثير من الأشخاص عبر محرك جوجل عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، حيث يعد معاش تكافل وكرامة أحد الخدمات المقدمة من الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبحث كثير من الأشخاص عبر محرك جوجل عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، حيث يعد معاش تكافل وكرامة أحد الخدمات المقدمة من الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن إضافة ـ50 ألف أسرة جديدة من الأولى بالرعاية سيتم ضمهم لبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدة أننا وضعنا خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يوضح لكم الموجز شروط الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة:

وللإنضمام لبرنامج تكافل وكرامة يجب إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة، وأيضًا أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

كما من ضمن الشروط أيضًا عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر إتباع الخطوات التالية:

-قم بالدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج من هنـا

-ادخل الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.

-اضغط على زر الاستعلام





-ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت خلال 10 سنوات الدعم لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنويا، فضلا عن أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروطاً بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى 2,7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، كما يستفيد من الدعم النقدي من أبناء أسر تكافل إجمالي 870 ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.

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