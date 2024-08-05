الآن جميع مواعيد القطارات اليوم الإثنين 5-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الإثنين 5-8-2024، وذلك لمعرفة مواعيد السفر والالتزام بمواعيد القطارات اليوم.

ويريد كثير من المواطنين معرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم الإثنين في قطارات المحافظات والسفر من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الإثنين 5-8-2024.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، المكيفة والتالجو المتجهة من الإسكندرية إلى باقي المحافظات، والعكس.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها

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وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار القطارات اليوم الإثنين من القاهرة إلى الإسكندرية:

يقوم قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

يقوم قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

ينطلق قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» من محطة القاهرة الساعة 17:00.

يقوم قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية الساعة 07:10 مساء.

ينطلق قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة -الإسكندرية الساعة 07:15 مساء.

يقوم قطار 934 مكيف الإسكندرية -الأقصر الساعة 10:15 مساء.

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

- يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

- يقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50.

- يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

مواعيد القطارات من سوهاج إلى للقاهرة اليوم الإثنين

يقوم رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

يقوم رقم 990 مكيف القاهرة سوها الساعة 16.00 عصرا.

يقوم رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

يقوم رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

يقوم رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 11.00 ظهرا.

يقوم رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» الساعة 8.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» الساعة 9.00 صباحا.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الإثنين



من القاهرة إلى سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

- من القاهرة إلى قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

- من القاهرة إلى الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- من القاهرة إلى إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

- من القاهرة إلى أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز للمواطنين من خلال الضغط هنـا.

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