مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يهتم عدد كبير من الأشخاص خاصة من يخططون للسفر خلال الأيام القليلة القادمة، بمعرفة مواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات، اليوم الثلاثاء في محطة سكك حديد مصر، كما يريد عدد كبير من الأشخاص معرفة أسعار تذاكر القطارات في الفترة الحالية.

وينشر لكم الموجز كالتالي، مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-8-2024:

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها

-يقوم قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

-ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

-يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

-ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

-يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

-يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

-يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

-ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

-يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

-ينطلق قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

-يقوم قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية روسي الساعة 16.30 ظهرا.

مواعيد القطارات من سوهاج إلى للقاهرة

-يقوم قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج روسي الساعة 6.00 صباحا.

-يقوم قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

-يقوم قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 11.00 ظهرا.

-يقوم قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

-يقوم قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 11.00 ظهرا.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء

وننشر لكم أسعار تذاكر قطارات التالجو خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

‎أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

- قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

‎

‎رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

أقرا أيضًا: