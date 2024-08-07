جدول جميع مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-8-2024 من القاهرة للمحافظات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، المكيفة والتالجو المتجهة من الإسكندرية إلى باقي المحافظات.



ويبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك جوجل العالمي عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية و المحافظات اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الأربعاء

-يقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50.

- يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

يقوم قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

يقوم قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

يقوم قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا الساعة 22.00 مساء.

يقوم قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة «روسي» الساعة 13.10 ظهرا.

يقوم قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة «روسي» الساعة 20.20 مساء.



يقوم قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة - الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 17:00.

يقوم قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية الساعة 07:10 مساء.

ينطلق قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة -الإسكندرية الساعة 07:15 مساء.

يقوم قطار 934 مكيف الإسكندرية -الأقصر الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة

يقوم قطار 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهرا.

يقوم قطار 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصرا.

يقوم قطار 890 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 23.30 مساء.

يقوم قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي» الساعة 6.00 صباحا.

يقوم قطار 971 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحا.

يقوم قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

يقوم قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 11.00 ظهرا.

يقوم قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» الساعة 9.00 صباحا.

أسعار تذاكر القطارات



وجاءت أسعار تذاكر حجز القطارات كالتالي:

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

- قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها



رابط موقع حجز تذاكر القطارات



يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

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