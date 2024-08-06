أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. الدولار يقفز لأعلى «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. شهدت العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تقلبات على مدار اليوم الثلاثاء 6-8-2024، حتى نهاية التداولات، وذلك بناءً على عدة عوامل اقتصادية وسياسية محلية وعالمية.

ومن المعروف أن سعر الصرف يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤثر على الاستيراد والتصدير، والتضخم، والاستثمارات الأجنبية.

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

وخلال التقرير التالي، الموجز يرصد في هذا المقال، آخر تحديثات أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في السوق المحلي بجميع البنوك والمصارف الرسمية، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل للتعرف على آخر التحديثات.

وسيطر الثبات النسبي على سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات بعد حالة الارتفاع المتفاوت طوال اليوم الثلاثاء 6-9-2024، انتهت بالاستقرار مما جعله متصدرًا شبكة الإنترنت بينما تفاوتت أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.

سعر الدولار الأمريكي

وتناول معكم عبر الآتي، آخر مستجدات أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات وفقًا لما جاء في البنك المركزي المصري حيث شهدت استقرارًا نسبيًا لبعض من العملات هي: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 49.1495 جنيه للشراء، و 49.2837 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو 53.6122 جنيه للشراء، و 53.7685 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو 62.3608 جنيه للشراء، و 62.5410 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم ءفي البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 13.0898 جنيه للشراء، و 13.1269 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 160.7610 جنيه للشراء، و 161.2529 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 13.3806 جنيه للشراء، و 13.4186 جنيه للبيع.

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