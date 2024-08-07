أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدينار الكويتي يسجّل 160.2 جنيه
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية.. تزداد عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-8-2024، داخل البنوك العاملة في السوق المصري، مقابل الجنيه المصرى، الذي يصل نحو 160.2 جنيه للشراء و161.3 جنيه للبيع.
حول ذلك يستعرض لكم موقع "الموجز "، سعر الدينار الكويتي اليوم لمتابعته داخل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصري:
160.2 جنيه للشراء
161.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
160.3 جنيه للشراء
161.4 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
154.8 جنيه للشراء
151.3 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
155.1 جنيه للشراء
161.8 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
156.2 جنيه للشراء
161.5 جنيه للبيع
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