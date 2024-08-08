بكام الآن سعر النحاس والمعادن اليوم الخميس 8-8-2024.. عالميًا ومحليًا

سعر النحاس والمعادن..يهتم التجار والمستهلكين دائماً بمعرفة سعر النحاس والمعادن اليوم، نظراً لاستخدامه الواسع في العديد من الصناعات مثل الطاقة والبناء والنقل والأجهزة الإلكترونية.

سعر النحاس اليوم

تصدرت أسعار النحاس اليوم، الأربعاء 8 أغسطس 2024، محركات البحث بشكل ملحوظ, لذلك يستعرض "الموجز" أسعار النحاس في الأسواق المحلية وفقاً لأحدث البيانات.

أسعار النحاس اليوم الأحد

تنوعت أسعار كيلو النحاس اليوم، إذ تراوحت بين 280 و297 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

حدد سعر طن النحاس الأحمر الخردة اليوم بـ160 ألف جنيه،

بينما سجل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار النحاس في بورصة المعادن ، الخميس 8-8 2024،كالتالي:

سعر الإغلاق الأخير عند 4.0380 دولار للطن.

وصل أعلى سعر للنحاس حالياً إلى 4.0980 دولار لكل طن.

سعر النحاس الخردة اليوم

تباين سعر كيلو النحاس الخردة حسب درجة نقائه, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلوجرام،

بينما تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

بلغ سعر النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام،

في حين تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

وصلت أسعار المعادن اليوم إلى التالي:

سجل سعر الألومنيوم نحو 2,244.04 دولارًا،

بلغ سعر النيكل نحو 16,172.17 دولارًا،

وصل سعر كوبالت إلى 26,131.00 دولارًا

ومن الجدير بالذكر أنه يتم ساتخراج معدن النحاس باكثر من طريقة مثل التعدين المختلف و يتم تشكيله في هيئة الواح حيث يلعب النحاس دور كبير بين المعادن و يدخل في صناعة كثيرة مختلفة و يتم ساتخراجه من الخردة و المخلفات القديمة و الهدايا التذكارية و تكون في حالة قابله لاعادة التدوير و التصنيع، يتم استخراج النحاس الخردة من مصادر متعددة منها الاواني و التحف و الكابلات القديمة و المواسير و الانابيب النحاسية و الاجزاء الداخلية في الاجهزة الكهربائية، و يتأثر سعر النحاس من خلال عمليه العرض و الطلب عليه.

اقرأ أيضًا:

تراجع سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.. «إنفوجراف»

بكام النهاردة .. أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 7-8-2024 في الأسواق