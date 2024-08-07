بكام النهاردة .. أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 7-8-2024 في الأسواق

أسعار الألبان ومشتقاتها الأربعاء 7-8-2024 في الأسواق.. تتابع ربات البيوت يوميًا أسعار الألبان ومشتقاتها، التي تُعد أساسية على المائدة.

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم

يوفر «الموجز» تحديثات دورية لأحدث الألبان ومشتقاتها في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، لتقديم معلومات دقيقة للقراء.

أسعار الجبن :

- الجبن الأبيض: 136.31 جنيه/كجم

- الجبن الرومي: 250.62 جنيه/كجم

- المسلى الصناعي: 87.11 جنيه/كجم

- المسلى البلدي: 287.12 جنيه/كجم

- الزبدة البقري المزارع: 176.18 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 126.68 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): 143.21 جنيه/كجم (انخفاض 3.08 جنيه)

- الجبن الشيدر: 252.12 جنيه/كجم

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أسعار الألبان :

- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم

- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر

- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم

فوائد منتجات الألبان لصحة الجسم :

منتجات الألبان أساسية في النظام الغذائي، فهي غنية بالكالسيوم، البروتين، الفيتامينات، والمعادن، وتساعد في:

1. تعزيز صحة العظام والأسنان.

2. بناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

4. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

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