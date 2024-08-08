سعر النحاس وفوائده في الصناعة اليوم الخميس 8-8-2024 المبيت
سعر النحاس وفوائده في الصناعة اليوم .. استقر سعر النحاس الأصفر والأحمر اليوم الخميس 8 أغسطس، حيث يُستخدم النحاس بشكل واسع في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.
يرصد "الموجز" أسعار النحاس اليوم وفقاً لآخر تحديث.
-يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 280 و297 جنيهًا مصريا.
-تتراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بين 350 و400 جنيه مصري.
-وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة الصامت لنحو 380 جنيهًا مصريا.
-يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 330 و360 جنيهًا مصريا
-سعر كيلو النحاس المخلوط اليوم تراوح بين 240 و260 جنيهًا مصريًا.
-سجل سعر طن النحاس اليوم نحو 297 ألف جنيه.
سجل طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.
-سجل سعر طن النحاس الأصفر نحو 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.
-سجل سعر كيلو الرفوف من النحاس الأصفر نحو 299.
الخصائص الكيميائية للنحاس:
- العدد الذري للنحاس: 29
- الوزن الذري: 63.55
- يقع في المجموعة الحادية عشر والدورة الرابعة في الجدول الدوري.
مصادر النحاس في الطبيعة :
- النحاس الخام: يتواجد بشكل منفرد في الطبيعة.
- النحاس البورفيري: يتواجد في الصخرة على شكل رواسب من الأكاسيد والكبريتيدات.
- رواسب النحاس الضخمة: تركيز النحاس فيها أعلى وانتشارها أقل.
- النحاس المختلط مع معادن أخرى: يتواجد مع النيكل، الزنك، أو الرصاص.
- الصخور المُضيفة المحتوية على النحاس: مثل صخور الشيست أو الرخام السماقي
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