سعر النحاس وفوائده في الصناعة اليوم الخميس 8-8-2024 المبيت

سعر النحاس وفوائده في الصناعة اليوم .. استقر سعر النحاس الأصفر والأحمر اليوم الخميس 8 أغسطس، حيث يُستخدم النحاس بشكل واسع في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.

يرصد "الموجز" أسعار النحاس اليوم وفقاً لآخر تحديث.

-يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 280 و297 جنيهًا مصريا.

-تتراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بين 350 و400 جنيه مصري.

-وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة الصامت لنحو 380 جنيهًا مصريا.

لا يفوتك أسعار النحاس والمعادن اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.. بالطن والكيلو

-يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 330 و360 جنيهًا مصريا



-سعر كيلو النحاس المخلوط اليوم تراوح بين 240 و260 جنيهًا مصريًا.

-سجل سعر طن النحاس اليوم نحو 297 ألف جنيه.

سجل طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

-سجل سعر طن النحاس الأصفر نحو 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

-سجل سعر كيلو الرفوف من النحاس الأصفر نحو 299.

الخصائص الكيميائية للنحاس:



- العدد الذري للنحاس: 29

- الوزن الذري: 63.55

- يقع في المجموعة الحادية عشر والدورة الرابعة في الجدول الدوري.



مصادر النحاس في الطبيعة :

- النحاس الخام: يتواجد بشكل منفرد في الطبيعة.

- النحاس البورفيري: يتواجد في الصخرة على شكل رواسب من الأكاسيد والكبريتيدات.

- رواسب النحاس الضخمة: تركيز النحاس فيها أعلى وانتشارها أقل.

- النحاس المختلط مع معادن أخرى: يتواجد مع النيكل، الزنك، أو الرصاص.

- الصخور المُضيفة المحتوية على النحاس: مثل صخور الشيست أو الرخام السماقي

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