تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم 7-8-2024 .. بكام الجديد والخردة

سعر النحاس والمعادن اليوم.. يشهد سعر النحاس والمعادن اليوم حالة من التذبذب العالمي, إذ وصل سعر طن النحاس حاليًا إلى 4.0270 دولارًا, وسجل خام النحاس أعلى سعر له في البورصة اليوم عند 4.0600 دولارًا، بينما سجل أدنى سعر له عند 3.9600 دولارًا.

سعر النحاس اليوم في مصر

يسعى الكثير من التجار والمستهلكين إلى معرفة أسعار النحاس اليوم لما له من استخدامات عديدة في الصناعة والكهرباء والطاقة والنقل والبناء والمجوهرات والأواني.

وشهدت أسعار النحاس اليوم تفاوتًا بين التجار في مختلف المناطق, لذا تستعرض "الموجز" سعر النحاس والمعادن اليوم الأربعاء7 أغسطس 2024 في مصر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو النحاس الأحمر الآن

تباينت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه،

بينما سجل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في بورصة المعادن على النحو التالي:

سجل سعر الإغلاق الأخير 4.1030 دولار للطن.

دولار للطن. بلغ أعلى سعر للنحاس حاليًا نحو 4.0600 دولار لكل طن.

سعر النحاس الخردة اليوم

تباين سعر كيلو النحاس الخردة حسب درجة نقائه، وجاءت الأسعار في بورصة المعادن على النحو التالي:

تراوحت أسعار كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر اليوم بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس باللون الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلوجرام.

تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

سجل النحاس النقي أسعارًا بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام.

بينما تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

بلغت أسعار المعادن اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الألومنيوم اليوم نحو 2,244.04 دولارًا.

دولارًا. بلغ سعر النيكل اليوم نحو 16,172.17 دولارًا.

اليوم نحو دولارًا. وصل سعر كوبالت اليوم إلى 26,131.00 دولارًا.

اقرأ أيضًا:

كم أسعار النحاس والمعادن اليوم الإثنين 5-8-2024.. بالطن والكيلو

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. الدولار يقفز لأعلى «إنفوجراف»