بكام النهاردة ..اعرف اسعار النحاس والمعادن 7-8-2024

يرغب كثير من المواطنين في معرفة سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم، بسبب استخدام النحاس، في العديد من المصادر منها، قطاعات الطاقة والبناء والنقل الأجزاء الداخلية، والأجهزة الإلكترونية المختلفة، بجانب صناعات بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة، بالإضافة إلى النحاس يدخل صناعة الكابلات القديمة، والأنابيب النحاسية.

سعر كيلو النحاس اليوم

يعتبر النحاس الأحمر، هو الأكثر قيمة والأعلى سعرًا بسبب نسبته العالية من النقاء والجودة وجاءت قائمة أسعار النحاس اليوم في مصر، كالتالي:

-يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 280 و297 جنيهًا مصريا.

-تتراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بين 350 و400 جنيه مصري.

-وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة الصامت لنحو 380 جنيهًا مصريا.

-يتراوح سعر كيلو النحاس الخالص بين 330 و360 جنيهًا مصريا

-سعر كيلو النحاس المخلوط اليوم تراوح بين 240 و260 جنيهًا مصريًا.

سعر النحاس اليوم

-تراوح سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

-سجل سعر طن النحاس اليوم نحو 297 ألف جنيه.

سجل طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

-سجل سعر طن النحاس الأصفر نحو 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

-سجل سعر كيلو الرفوف من النحاس الأصفر نحو 299.

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