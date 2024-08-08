ننشر موجزًا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الخميس 9-8-2024

موجزًا لأهم الأخبار .. يقوم موقع الموجز الإخباري بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية التي وقعت خلال الساعات الماضية اليوم الخميس 9 أغسطس 2024.

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- السيسي يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري أفورقي



استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت تقديرًا للعلاقات بين البلدين، ورغبة في تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا المشتركة.

قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، بحضور وزير الخارجية المصري وعدد من المسؤولين.

- الحرب على غزة تؤخر مشروعات النقل في تل أبيب



كشفت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن الحرب المستمرة على غزة أدت إلى تأخير افتتاح توسعات قطار تل أبيب الخفيف، حيث كان من المقرر تشغيل الخطين البنفسجي والأخضر العام المقبل، لكنهما لن يكونا جاهزين قبل عام 2030.



- قرارات مجلس الوزراء: توطين الصناعة ومعالجة تحديات سوقي الدواء والأسمدة



في اجتماع اليوم بمدينة العلمين الجديدة، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قضايا هامة، بما في ذلك خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعات بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض التحديات في سوقي الدواء والأسمدة.

-الرئيس السيسي يصدر توجيهًا بالعفو عن 600 محكوم



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار عفو رئاسي عن 600 شخص من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة.

-توقعات الطقس اليوم الخميس 8-8-2024: حرارة شديدة وأمطار محتملة



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم موجة حارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية في بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين وأسوان.

- اليابان تعلق رحلات الطيران بمطار ميازاكي بعد زلزال قوي

أعلنت وزارة النقل اليابانية تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار ميازاكي بعد زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن السلطات تتحقق من الأضرار المحتملة بالمطار.

- التضامن الاجتماعي تبحث مع برنامج الأغذية العالمي التعاون في مصر



اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر لمناقشة أنشطة البرنامج، بما في ذلك تمكين المرأة اقتصادياً، حيث ساعد البرنامج أكثر من 70 ألف سيدة منذ عام 2016.

- السيسي يوافق على منحة من البنك الدولي لإدارة النفايات الإلكترونية



أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من الانبعاثات الملوثة.

- مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول

شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات للتعاون في مجال البترول، بهدف تطبيق منظومة متكاملة مماثلة لمنطقة الفجيرة في ميناء الحمرا البترولي على ساحل البحر المتوسط.

- وزير الكهرباء يناقش استقرار التغذية مع لجنة مجلس الشيوخ

استقبل وزير الكهرباء محمود عصمت وفدًا من لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ لمناقشة استقرار التغذية الكهربائية وتحسين الخدمات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

- إزالة مخالفات بناء في مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات في مدن 6 أكتوبر ودمياط الجديدة وبرج العرب وسوهاج الجديدة، بالتعاون مع الشرطة.

- وزير الدفاع: حريصون على تطوير القدرات القتالية والفنية



أكد وزير الدفاع الفريق أول عبدالمجيد صقر حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها القتالية والفنية في جميع التخصصات، لدعم مسيرة بناء الدولة المصرية.

- ارتفاع عدد ضحايا الموجة الحارة في كوريا الجنوبية



أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع عدد ضحايا الموجة الحارة إلى 18 قتيلاً و1907 مصابين، مع نفوق آلاف رؤوس الماشية والأسماك في أنحاء البلاد.



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