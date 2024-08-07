تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟

أثار قرار تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا كبيرًا في الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع التسهيلات الحكومية المقدمة للراغبين في تقنين أوضاع البناء المخالف.

وكانت وزيرة التنمية المحلية المصرية، الدكتورة منال عوض قد أعلنت عن تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 26 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وخلال تواجدها في مهرجان العلمين، أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية تخفيض إجراءات التصالح فى مخالفات البناء من 26 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، لتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة، مضيفة: "سيتم توضيح هذا بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة التنمية المحلية عن شراكة جديدة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدء إطلاق حملات توعوية بحقوق المواطن، وخطوات الحفاظ على ثروته العقارية وخدمات المواطنين.

شروط التصالح في قضايا مخالفات البناء

وكانت أبرز شروط القبول التي جاءت في قانون التصالح بمخالفات البناء هي:

يتم تقديم طلب التصالح وفقاً للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة

يجب سداد قيمة رسم الفحص والتي تختلف من مكان لأخر

يجب سداد مقابل التصالح في حال قبول الطلب

يجب دفع قيمة التصالح والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولا إلي 2000 جنية للمتر

إذا تم قبول التصالح يحصل صاحب العقار المخالف على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف أي دعاوى أخرى متعلقة بالمخالفات.

دفع 25% من القيمة الإجمالية.

بعد دفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

تحديد التكلفة النهائية للتصالح في مخالفات البناء

ويتم تحديد التكلفة النهائية الواقعة على البيت أو العقار، عن طريق مجموعة من العوامل منها:

تحديد المساحة الكلية للعقار بضرب مساحة المسطح في عدد الأدوار.

الاطلاع على سعر متر التصالح في منطقتك.

ضرب المساحة الإجمالية للعقار في سعر المتر.

إضافة رسم الفحص بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصري.

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