محافظ الدقهلية يتفقد مدينة المنصورة.. جولات ميدانية للارتقاء بالخدمات

محافظ الدقهلية.. في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامها ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته في مختلف القطاعات، قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية في شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة، ورفع الإشغالات، وتنظيم الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

جولات ميدانية لتلبية احتياجات المواطنين

قام اللواء مرزوق، يوم الثلاثاء، بجولة مفاجئة في شوارع المنصورة، التقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، تأتي هذه الجولة في إطار سلسلة جولات يقوم بها المحافظ لمراقبة الأسواق، والتأكد من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. وقد شدد المحافظ على أهمية دراسة وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بسرعة وكفاءة.

جولات محافظ الدقهلية

تحسين مستوى النظافة وإزالة الإشغالات

أكد اللواء مرزوق على ضرورة استمرار الحملات المكبرة لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور ومباحث التموين. وشدد على العمل على مدار الساعة لتحسين الصورة البصرية لشوارع مدينة المنصورة، وإعادة الانضباط إليها، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة يجب أن تعود إلى سابق عهدها كعروس للنيل.

التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف

جولات محافظ الدقهلية

رافق المحافظ في جولته الأستاذ أحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذ محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة. وأكد المحافظ على أهمية وعي المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى ضرورة التزام المواطنين بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، وعدم التعدي على الشوارع والأرصفة بالإشغالات، وكذلك انضباط المخابز وتقديم الخدمة الطبية للمرضى في المستشفيات.

محافظة الدقهلية

شعار المرحلة: العمل بضمير

اختتم اللواء مرزوق جولته بالتأكيد على أن شعار المرحلة هو العمل بضمير، وأن الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية لن تؤتي ثمارها إلا بوعي وتعاون المواطنين، وأشار إلى أن تحسين مستوى النظافة وإزالة الإشغالات وتنظيم الحركة المرورية هي خطوات أساسية نحو تحقيق الرؤية الطموحة لتطوير مدينة المنصورة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولات محافظ الدقهلية

بهذه الجهود المستمرة، تؤكد محافظة الدقهلية التزامها بتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة والعمل على حل المشكلات التي تواجههم بشكل فوري وفعال.

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