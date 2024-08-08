سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. بكام

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. يعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أحد العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى الحياة اليومية للمواطنين بصفة خاصة.

ويعكس سعر الصرف العلاقة بين العرض والطلب على الدولار في السوق المصري، ويتأثر بعوامل محلية ودولية متعددة.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

ومع بداية يوم الخميس شهد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، استقرارًا نسبيًا قبل بدء عمل البنوك والمصارف الرسمية مع آخر تحديث له بنهاية تداولات أمس الأربعاء في السوق المحلي.

ولهذا تعتبر العملة الخضراء أحد أهم العملات الأجنبية في مصر التي تأخذ حيز كبير من الهتمام عند المستثمرين الملمين بسعر الصرف، وتشهد أسعار الدولار اليوم في مصر استقرارًا نسبيًا بعد تقلبات في الأيام القليلة الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويُعزى استقرار سعر الدولار اليوم في مصر 2024 إلى عوامل اقتصادية محلية وعالمية، بما في ذلك التحركات في الأسواق العالمية والتغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.

وخلال السطور التالية، الموجز يتناول اليوم الخميس الموافق 8-8-2024، تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ببداية اليوم، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد المصري، ويعلم الجميع أن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 يؤدي من خلال سحب الاستثمارات إلى تراجع قيمته، ويعتمد على مستوى العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى زيادة الطلب عليه سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع سعره.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبالتزامن مع رصد تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ننقل لكم آخر تطورات سعر الدولار اليوم في بنك مصر حيث سجل السعر بختام أمس الأربعاء الموافق 7-8-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

وبلغ أيضًا سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه وذلك ضمن رصد تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك نحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بـ سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 49.1603 جنيه للشراء، و 49.2980 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.1500 جنيه للشراء، و 49.2500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2200 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3200 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2000 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3000 جنيه.

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