siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. تحرك جديد

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. سيطر الارتفاع على العملة الخضراء طوال يوم أمس الثلاثاء الموافق 6-8-2024، حتى استقر نسبيًا بنهاية التداولات ليبدأ يوم جديد من الحذر بسوف الصرف.

ويشكل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مقابل الجنيه المصري موضوعًا حيويًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الواردات، أسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية. 

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وعبر التقرير التالي، الموجز ينقل تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ببداية يوم الأربعاء الموافق 7-8-2024، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد المصري. 

وتعد متابعة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك من الأمور الهامة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والأسعار اليومية للسلع والخدمات. 

لا يفوتك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 6 أغسطس 2024

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-8-2024

ويرى الكثيرون أن سعر الدولار في مصر يقترب من الـ 50 جنيهًا حيث سجل في البنك المركزي المصري بختام أمس الثلاثاء نحو 49.1495 جنيه للشراء و 49.2837 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ومن المعروف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر تؤثر على سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري، بينما يؤدي سحب الاستثمارات إلى تراجع قيمته، كما أنه يعتمد على مستوى العرض والطلب في السوق، وزيادة الطلب على الدولار سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع سعره. 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ولمعرفة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، بختام أمس الثلاثاء الموافق 6-8-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

ووصل أيضًا سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم نحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

أما بالنسبة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقدجاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 49.1495 جنيه للشراء، و 49.2837 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.1500 جنيه للشراء، و 49.2500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3300 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.16 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.26 جنيه.

إقرأ أيضًا:

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. الدولار يقفز لأعلى «إنفوجراف» 

العملات الاجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-8-2024 
 

لا يفوتك

آخر تحديث لـ سعر ” الدولار” في البنوك المصرية اليوم

العملات الأجنبية.. تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-8-2024

تباين وتحركات في أسعار اليورو في البنوك والسوق السوداء اليوم 29 يوليو 2024
تم نسخ الرابط