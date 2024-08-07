سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. تحرك جديد

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. سيطر الارتفاع على العملة الخضراء طوال يوم أمس الثلاثاء الموافق 6-8-2024، حتى استقر نسبيًا بنهاية التداولات ليبدأ يوم جديد من الحذر بسوف الصرف.

ويشكل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مقابل الجنيه المصري موضوعًا حيويًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الواردات، أسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وعبر التقرير التالي، الموجز ينقل تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ببداية يوم الأربعاء الموافق 7-8-2024، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد المصري.

وتعد متابعة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك من الأمور الهامة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والأسعار اليومية للسلع والخدمات.

ويرى الكثيرون أن سعر الدولار في مصر يقترب من الـ 50 جنيهًا حيث سجل في البنك المركزي المصري بختام أمس الثلاثاء نحو 49.1495 جنيه للشراء و 49.2837 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ومن المعروف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر تؤثر على سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري، بينما يؤدي سحب الاستثمارات إلى تراجع قيمته، كما أنه يعتمد على مستوى العرض والطلب في السوق، وزيادة الطلب على الدولار سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع سعره.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ولمعرفة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، بختام أمس الثلاثاء الموافق 6-8-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

ووصل أيضًا سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم نحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

أما بالنسبة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقدجاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 49.1495 جنيه للشراء، و 49.2837 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.1500 جنيه للشراء، و 49.2500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3300 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.16 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.26 جنيه.

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