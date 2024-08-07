الآن طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل عن طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، وذلك لمعرفة خطوات التقديم والأوراق المطلوبة.



وأعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة فرصه للراغبين في حجز الوحدات السكنية، عبر الحجز عن طريق الإنترنت، حيث بدأ الحجز يوم 30 يونيو الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى أخر شهر أغسطس الجاري.

تسعي الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة لمحدودى الدخل، لذا ارتفعت معدلات البحث عن شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 من قبل قطاع كبير من المواطنين، وذلك بعد طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية تابعة بمشروع شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 لـ لمحدودي الدخل، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط وأسعار الوحدات السكنية الجديدة لـ شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.

سعر ومساحة شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

وأوضحت وزارة الإسكان، سعر شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، والتى تتراوح ما بين 245 لـ 260 ألف جنيه، كما تتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 75 لـ 90 متر، وأنظمة السداد كالآتي 60 ألف جنيه مقدم جدية حجز، وسداد 20% من قيمة الشقة عند التخصيص، و10% عند الاستلام، ويتم تقسيط 70% على أقساط ربع سنوية، والتقديم بأسبقية الحجز أون لاين.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

حددت وزارة الإسكان عدة مستندات لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 يوضحها لكم الموجز على النحو التالي:

-نسخة من بطاقة الرقم القومي.

-أصل شهادة ميلاد.

-أصل قيد عائلي إلكتروني.

-إيصال مياه أو غاز أو كهرباء حديث باسم المتقدم.

-إفادة حديثة بمفردات المرتب ومصادر الدخل.

-صورة من عقد الزواج.

-نسخة من شهادات ميلاد الأبناء.

طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024



يمكنك حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 عبر إتباع بعض الخطوات التالية:

-زيارة البوابة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان من هنــــــا.

-اختيار أيقونة أرغب في التقدم.

-اضغط على احجز الآن.

-تظهر نافذة تضم بيانات الوحدات المتاحة.

-اضغط على خيار تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة نموذج المعلومات.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

أما عن شروط حجز شقق ابنك التعمير والإسكان فجاءت كالتالي:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة الواحدة التقديم على أكثر من شقة.

- لا يقل سن المتقدم عن 21 عام من تاريخ الطرح.

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