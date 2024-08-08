أخبار هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 8-8-2024.. حالة الطقس| درجات الحرارة

حالة الطقس في مصر.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، بعد تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.



حالة الطقس في مصر اليوم

ويُتابع الكثير بصفة مستمرة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي عرض تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، كما تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، أن طقس اليوم شديد الحرارة نظرًا لتعرض محافظات الجمهورية لموجة حارة، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى تعرض بعد المناطق لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، وقد تصل إلى حد السيول، وأبرزها مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبو سمبل وأسوان والوادي الجديد.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 9 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الجمعة 9 أغسطس، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع إلى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة ويزيد الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 9 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الجمعة يُصاحبة انخفاض ملحوظ يوم السبت القام، ثم تعاود الحرارة في الارتفاع التدريجي لتُسجل أعلي درجات حرارة، ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الأسبوع القادم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي يوم الأربعاء القادم، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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