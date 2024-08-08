حالة الطقس غدًا الجمعة 9-8-2024.. شديد الحرارة رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدًا الجمعة.. يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن حالة الطقس غدًا الجمعة 9-8-2024، علي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُمثل غدًا عطلة نهاية الأسبوع ويُفضل الكثير الخروج للتنزه والاستمتاع بوقت الإجازة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المصاحبة له، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الجمعة 9 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء حار رطب علي السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا علي أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان- الوادي الجديد-الأقصر)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس غدًا الجمعة

وبخصوص الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس غدًا الجمعة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح وتكون ومعتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية الخفيفة خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا الجمعة

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 9 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة، والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية 32 درجة، والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء 40 درجة، والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد 39 درجة، والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد 43 درجة، والمحسوسة 44.

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