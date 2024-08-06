التراجع عن الاستقالة.. أول تعليق من وليد دعبس بعد تدخل الرئيس السيسي في أزمة أحمد رفعت

علق الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، على إحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تصريحات وليد دعبس

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": "قرار الرئيس بإحالة قضية أحمد رفعت للنيابة العامة يثلج الصدور، أشعر بالارتياح لأن كل الأمور ستسير بشكل صحيح بدون خوف".

وأضاف دعبس: "بعد إحالة قضية أحمد رفعت للنيابة العامة، كل شيء سيسير في مساره الصحيح، وسيحصل كل شخص على حقه. من قام بعمل جيد سيُكافأ، ومن أخطأ سيُحاسب. هذا ما تعودنا عليه من الرئيس، عندما يتدخل في قضية، يسير الأمر في الاتجاه الصحيح".

وتابع دعبس متحدثًا عن الأمل الذي وضعه الرئيس السيسي للأجيال الجديدة: "الرئيس السيسي وضع نظامًا جديدًا للتعامل مع الرياضيين، مما يبعث الأمل في الأجيال الجديدة، لقد تعودنا على أن الرئيس يسبق الأحداث ويضع الأمور في نصابها الصحيح".

وفاة أحمد رفعت

وأوضح دعبس أنه كان متأثرًا بشكل عاطفي بما حدث وقال: "أنا من الناس الذين تأثروا عاطفيًا بالحادثة لأنني لم أكن أعلم ما سيأتي بعد ذلك. كنت غير متأكد من وجود حيادية وعدالة في التعامل مع القضية، ولذلك قدمت استقالتي من نادي مودرن سبورت، لكن بعد قرار الرئيس، قررت التراجع عن الاستقالة والعودة للنادي، لأنني أعرف أن الحق سيأتي للنادي".

وأكد دعبس أن إحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة من قبل الرئيس السيسي تعتبر توجيهًا لتحقيق العدالة ومحاسبة المخالفين للقانون، إضافة إلى حوكمة إجراءات سفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد.

وفي حديثه عن إدارة نادي مودرن سبورت وفيوتشر، أشار دعبس إلى أن مجلس إدارة فيوتشر كان محترمًا جدًا ومكونًا من رجال أعمال.

وقال: "كنت على رأس المجلس ومعي الكابتن أحمد شوبير والنائب أبو هشيمة وشريف الجبالي والكابتن أيمن منصور، أقسم بالله لم يكن لنا أي علاقة بالإدارة حتى شهر سبتمبر الماضي، كنا مجلس شرفي فقط. من اللحظة الأولى، قيل لنا إن شركة الكرة هي من ستدير الملف بقيادة النائب أحمد دياب، واستلمت الشركة زمام الأمور من الإدارة السابقة في سبتمبر الماضي".

أحمد رفعت

تعتبر هذه التصريحات بمثابة تأكيد على الالتزام بتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، وضمان سير الأمور بشكل صحيح من قبل الجهات المسؤولة. كما تعكس دعم الدكتور وليد دعبس لقرارات الرئيس السيسي وثقته في النظام القضائي لتحقيق العدالة.

ختامًا، يعبر الدكتور وليد دعبس عن تفاؤله بالمستقبل وعن إيمانه بأن الحق سيظهر، مما يبعث الأمل في نفوس الجماهير والرياضيين، هذا التفاؤل يعزز من ثقة المجتمع الرياضي في القيادة السياسية ويؤكد على أهمية الشفافية والمحاسبة في إدارة الشؤون الرياضية.

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