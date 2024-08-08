أحمد السقا يكشف كواليس وحكايات من حياته الشخصية

حل النجم أحمد السقا ضيفًا على برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد، عبر قناة MBC1، شهدت الحلقة حديث السقا عن العديد من جوانب حياته الشخصية والمهنية، وأسرار نجاحه في عالم الفن والدراما، في هذا المقال، سنتناول أبرز ما جاء في حديثه مع التركيز على جوانب الجدعنة، وأول علقة تلقاها، بالإضافة إلى مشاريعه الفنية المستقبلية.

أحمد السقا

الجدعنة سمة تميز أحمد السقا

تحدث السقا عن سر شهرته بالجدعنة سواء في أعماله أو حياته الشخصية، وقال: "والدي علمني الجدعنة منذ صغري وأن أكون قد كلمتي، وتمكن من تشكيل وجداني وشخصيتي." ويُعتبر السقا واحدًا من النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بسبب شخصيته القوية والتزامه بقيم الجدعنة والمروءة.

وأضاف السقا قصة طريفة من شبابه، قائلاً: "دخلت في خلاف مع والدتي كنت وقتها لسه في تانية معهد، وقلت لها هارمي نفسي من البلكونة، وقتها والدي قال لي نط، وفجأة لقيته ضربني وإيده كانت تقيلة." هذه القصة تبرز مدى الصرامة والحزم الذي تربى عليه السقا.

اللغات في حياة السقا

أحمد السقا

من الجوانب المثيرة للاهتمام في حياة السقا، هي قدرته على التحدث باللغة الفرنسية بشكل سماعي دون أن يدرسها أكاديميًا. ويعود هذا إلى والديه اللذين كانا يتحدثان الفرنسية في المنزل. وقال السقا: "والدتي بتتكلم 6 لغات، وهي الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، الروسية، والعربية."

مواصفات الرجل الجدع

كشف السقا عن مواصفات الرجل الجدع من وجهة نظره، وقال: "البني آدم الجدع يعني الصاحب الجدع وتلاقيه في الشدة وكريم وطيب وعنده قدر من التسامح ليس له مدى." هذه الصفات ليست مجرد كلمات بل هي مبادئ يعيشها السقا في حياته اليومية.

أول علقة للسقا من أهل القرية

وفي سياق آخر، تحدث السقا عن أول علقة تعرض لها في حياته، وقال: "كنت راجع من الغيط في البلد بالليل، وأنا كنت راكب الجاموسة ووسط ناس كتير، وفجأة لقيت قرية بحالها ضربوني بجريد النخل وكان سني وقتها 15 سنة." هذا الموقف يظهر جانبًا آخر من شخصية السقا وهو قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة والتعلم منها.

النجاح في الدراما الرمضانية

حقق أحمد السقا نجاحًا كبيرًا في الدراما الرمضانية بالموسم الأخير 2024، من خلال مسلسل "العتاولة" الذي تصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه. العمل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وقد نال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقال السقا: "استخدمت أسماء أصدقائي في أعمالي، واسم شخصيتي في فيلم هو الأب الروحي لي." هذه التصريحات تظهر مدى تأثير الأصدقاء والعائلة في حياته وأعماله الفنية.

أعمال جديدة لأحمد السقا

يواصل أحمد السقا تحضيراته لأكثر من عمل فني في الفترة الحالية. من بين هذه الأعمال، فيلم "الجزيرة 3" من إخراج شريف عرفة، وفيلم "أرض زيكولا" مع المخرج أحمد خالد موسى، بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه في رمضان 2025. هذه المشاريع تعكس استمرار السقا في تقديم أعمال مميزة تليق بمكانته في عالم الفن

تفاصيل برنامج "بيت السعد"

يُقدم برنامج "بيت السعد" الشقيقان عمرو سعد وأحمد سعد، في أولى تجاربهما في تقديم البرامج سويًا. يحصد البرنامج نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرضه، وتتصدّر حلقاته التريند عند عرضها بشكل أسبوعي. يُعرض البرنامج كل أربعاء في تمام الساعة 11 مساءً على MBC1، وكل سبت في الساعة الـ 9 مساءً على MBC مصر.

تُعدّ مقابلة أحمد السقا في برنامج "بيت السعد" فرصة رائعة للتعرف على جوانب مختلفة من حياته الشخصية والمهنية، من الجدعنة إلى الأعمال الفنية الجديدة، يظهر السقا كشخصية ملهمة تمزج بين الحزم والمرونة، وتواصل تحقيق النجاح في مسيرتها الفنية. نتمنى للسقا المزيد من النجاحات في المستقبل.

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