البورسلين بكام.. سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات «إنفوجراف»

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. يعتبر من أكثر المواد شيوعًا في تشطيبات المنازل والمباني التجارية، حيث يتميز بجماله ومتانته وسهولة تنظيفه.

ونتيجة لذلك، يزداد الاهتمام والتعرف باستمرار وبشكل يومي عن آخر تحديث يطرأ على سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات، رغم تذبذب الأسعار في الأسواق المحلية والدولية.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات

الموجز عبر السطور التالية، يكشف تفاصيل سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات مع تقديم بعض المقارنات والاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على هذه الأسعار،حيث يسعى العديد من المواطنين اللجوء إلى محرك جوجل للتعرف على آخر تطورات أهم وأكثر الخدمات بحثًا عبر شبكة الإنترنت.

ويعتبر سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات بنهاية الخميس الموافق 8-8-2024 من الخيارات الشائعة في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، وذلك بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

وبداية ننقل لكم سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات لمنتجات البورسلين الأنواع التالية:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من البورسلين

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من بورسلين نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

أما بالنسبة لما يتعلق بـ سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الول فجاء كالتالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا. وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا. ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات. بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا. تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه. سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا. سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا. سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا. سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا. سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

كما يتراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثاني

سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا. سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا. سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا. سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا. سعر متر السيراميك رويال: 135 جنيهًا. سعر متر السيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا. سعر متر السيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا. سعر متر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

وتراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الثالث

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا. سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا. سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا. سعر متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا. سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

إقرأ أيضًا:

سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 8-8-2024.. قفزة جنونية

الآن نشرة أسعار مواد البناء كاملة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8-8-2024 في مصر