الآن نشرة أسعار مواد البناء كاملة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8-8-2024 في مصر

اسعار مواد البناء.. يهتم كثير من المصريين بالبحث عن اسعار مواد البناء، وخاصة بعد الإعلان عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وعودة البناء مرة أخري.

سعر مواد البناء كاملة

وتعد اسعار مواد البناء عوامل أساسية بالنسبة لقطاع العقارات في مصر، حيث تعد المؤشر الأساسي في أسعار العقارات، بالإضافة إلى تأثيرها على عمليات البناء والتطوير، وتوازن العرض والطلب في السوق المحلي.

وتختلف اسعار مواد البناء من يوم لآخر لذلك نحرص دائما علي استعراض أسعار الحديد والاسمنت والرمل وفقا لآخر تحديثات البورصة اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد والزلط والرمل اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024.

سعر طن الحديد اليوم الخميس

سعر طن حديد عز نحو 41463 جنيهًا.

جنيهًا. سعر طن الحديد الاستثماري 39396 جنيهًا.

جنيهًا. سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

حديد بشاي يسجل 40000 جنيه.

جنيه. سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الخميس في مصر

سعر طن أسمنت الرمادي 2137 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت النصر 2120 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1990 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2100 جنيه.

‎سعر شيكارة الاسمنت

أسمنت المصريين يُسجل1,990 جنيه.

أسمنت العامرية عادة يُسجل 2,420 جنيه.

أسمنت الماكس يُسجل 2,470 جنيه.

أسمنت البرج يُسجل 2,430 جنيه.

أسمنت السد العالي يُسجل 2,120 جنيه.

أسمنت النهضة يُسجل 2,230 جنيه.

أسمنت أسوان يُسجل 2,130 جنيه.

اسمنت السهم يُسجل 2,200 جنيه.

أسمنت قنا يُسجل 2,400 جنيه.

أسمنت المعلم يُسجل 2,170 جنيه.

أسمنت وادي النيل يُسجل 2,170 جنيه.

أسمنت الفهد يُسجل 2,160 جنيه.

العسكري بني سويف يُسجل 2,200 جنيه.

‎سعر الزلط اليوم

متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 285-300 جنيها

متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 240-260 جنيها.

مكعب الزلط نحو 250 جنيها.

متر الزلط السن نحو 225 جنيها.

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