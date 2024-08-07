الطن بكام .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7-8-2024

أسعار الحديد والأسمنت .. يتساءل الكثيرون عن أسعار الحديد والأسمنت، وهما من أهم مواد البناء التي تتأثر يومياً بتقلبات سعر الدولار وزيادة الطلب من قبل من يرغبون في البناء وأصحاب العقارات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7-8-2024

وكما عودكم "الموجز"، نقدم لكم جدولاً شاملاً بأسعار الحديد والأسمنت للمستهلك في القاهرة من مختلف الشركات، مما يتيح مقارنة الأسعار والسمعة والجودة. وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحديد :

- يسجل اليوم سعر حديد عز 41,500 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد بشاي 41,200 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد العتال 39,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد المعادي 38,800 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد الكومي 38,800 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد عطية 39,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد العشري 38,800 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد بيانكو 38,800 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد المصريين 41,100 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد سرحان 38,800 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر حديد المدينة 38,800 جنيه للطن الواحد

يسجل اليوم سعر للموزع 40,700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

يسجل اليوم سعر الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41,718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

يسجل اليوم سعر الإسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42,165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن

أسعار الأسمنت:

سعر طن أسمنت الرمادي 2290 جنيهًا مسجلا تراجعا قدره 69 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.



تكاليف النقل الحديد والأسمنت :



- نقل الحديد: بين 1,000 إلى 2,000 جنيهًا

- نقل الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيهًا

ما هو الحديد والأسمنت



- الحديد: مادة تُستخرج من خام الحديد، يتم صهرها لفصل المعدن وتستخدم في العديد من التطبيقات.

- الأسمنت: مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء لتشكيل معجون يتصلب بمرور الوقت، ويستخدم في تصنيع الخرسانة، وله نوعان رئيسيان: هيدروليكي وغير هيدروليكي.

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