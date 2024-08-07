“بكام الطن ”.. تعرف على أسعار الحديد والإسمنت لليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 المبيت
أسعار الحديد والإسمنت لليوم .. شهدت أسعار الحديد والإسمنت اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 اهتمامًا كبيرًا من التجار والمستهلكين، حيث سجلت أسعار الحديد مستويات قياسية.
يوفر موقع "الموجز" جدولًا بأسعار الحديد والإسمنت ضمن تغطيتنا اليومية.
أسعار الحديد:
- متوسط سعر الحديد الاستثماري: 40,451.25 جنيهًا للطن
- حديد عز: 41,560.44 جنيهًا للطن
- حديد بشاي والمصريين:41,000 جنيهًا للطن
- حديد الكومي والعشري: 38,000 جنيهًا للطن
- مصر ستيل وبيانكو: 38,000 جنيهًا للطن
- حديد العتال والجيوشي:39,000 جنيهًا للطن
- حديد المعادي والمراكبي: 41,000 جنيهًا للطن
- حديد عطية:38,500 جنيهًا للطن
تبدأ أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية من 37,000 جنيهًا للطن، وتصل إلى 42,000 جنيهًا للطن في المصانع المدرفلة.
أسعار الأسمنت:
- الأسمنت الرمادي: 2,316.32 جنيهًا للطن
- أسمنت المسلح: 2,000 جنيهًا للطن
- أسمنت النصر: 1,920 جنيهًا للطن
- أسمنت جنوب الوادي: 1,930 جنيهًا للطن
- أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن
- أسمنت النهضة: 2,270 جنيهًا للطن
- أسمنت السويدي: 2,100 جنيهًا للطن
تكاليف النقل :
- نقل الحديد: بين 1,000 إلى 2,000 جنيهًا
- نقل الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيهًا
تعريفات:
- الحديد: مادة تُستخرج من خام الحديد، يتم صهرها لفصل المعدن وتستخدم في العديد من التطبيقات.
- الأسمنت: مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء لتشكيل معجون يتصلب بمرور الوقت، ويستخدم في تصنيع الخرسانة، وله نوعان رئيسيان: هيدروليكي وغير هيدروليكي.
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