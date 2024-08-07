“بكام الطن ”.. تعرف على أسعار الحديد والإسمنت لليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 المبيت

أسعار الحديد والإسمنت لليوم .. شهدت أسعار الحديد والإسمنت اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 اهتمامًا كبيرًا من التجار والمستهلكين، حيث سجلت أسعار الحديد مستويات قياسية.

يوفر موقع "الموجز" جدولًا بأسعار الحديد والإسمنت ضمن تغطيتنا اليومية.

أسعار الحديد:

- متوسط سعر الحديد الاستثماري: 40,451.25 جنيهًا للطن

- حديد عز: 41,560.44 جنيهًا للطن

- حديد بشاي والمصريين:41,000 جنيهًا للطن

- حديد الكومي والعشري: 38,000 جنيهًا للطن

- مصر ستيل وبيانكو: 38,000 جنيهًا للطن

- حديد العتال والجيوشي:39,000 جنيهًا للطن

- حديد المعادي والمراكبي: 41,000 جنيهًا للطن

- حديد عطية:38,500 جنيهًا للطن

تبدأ أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية من 37,000 جنيهًا للطن، وتصل إلى 42,000 جنيهًا للطن في المصانع المدرفلة.

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أسعار الأسمنت:

- الأسمنت الرمادي: 2,316.32 جنيهًا للطن

- أسمنت المسلح: 2,000 جنيهًا للطن

- أسمنت النصر: 1,920 جنيهًا للطن

- أسمنت جنوب الوادي: 1,930 جنيهًا للطن

- أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن

- أسمنت النهضة: 2,270 جنيهًا للطن

- أسمنت السويدي: 2,100 جنيهًا للطن

تكاليف النقل :

- نقل الحديد: بين 1,000 إلى 2,000 جنيهًا

- نقل الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيهًا

تعريفات:

- الحديد: مادة تُستخرج من خام الحديد، يتم صهرها لفصل المعدن وتستخدم في العديد من التطبيقات.

- الأسمنت: مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء لتشكيل معجون يتصلب بمرور الوقت، ويستخدم في تصنيع الخرسانة، وله نوعان رئيسيان: هيدروليكي وغير هيدروليكي.

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