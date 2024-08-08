الطن بكااام ؟ .. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 المبيت

أسعار مواد البناء اليوم .. تُعتبر أسعار الحديد والإسمنت عوامل أساسية في القطاع العقاري، حيث تؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات وتوازن العرض والطلب في السوق المحلي، بالإضافة إلى تأثيرها على عمليات البناء والتطوير.

مع وصول سعر طن الحديد إلى مستويات غير مسبوقة، يزداد اهتمام الكثيرين بمتابعة تطورات أسعار مواد البناء يوميًا.

في هذا المقال، يعرض "الموجز" جدولاً بأسعار طن الحديد والإسمنت كجزء من تغطيته اليومية المستمرة. إليكم التفاصيل:



أسعار الحديد للمستهلك :

- يسجل اليوم سعر حديد عز 41,500 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد بشاي 41,200 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد العتال 39,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد المعادي 38,800 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد الكومي 38,800 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد المراكبي 41,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد عطية 39,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد العشري 38,800 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد مصر ستيل 39,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد بيانكو 38,800 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد المصريين 41,100 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد سرحان 38,800 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد الجارحي 39,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر حديد المدينة 38,800 جنيهًا للطن.

- يسجل اليوم سعر للموزع 40,700 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- يسجل اليوم سعر الإسترشادي لبيع تجار الجملة 41,718 جنيهًا للطن تسليم أرض المخزن.

- يسجل اليوم سعر الإسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42,165 جنيهًا للطن تسليم أرض المخزن.

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أسعار الأسمنت للمستهلك :

- سعر طن أسمنت الرمادي 2,290 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 1,960 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2,000 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت العسكري 1,950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1,990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2,000 جنيهًا.





تكاليف نقل الحديد والأسمنت :

- نقل الحديد: بين 1,000 إلى 2,000 جنيهًا

- نقل الأسمنت: بين 100 إلى 200 جنيهًا

تعريفات:

- الحديد: مادة تُستخرج من خام الحديد، يتم صهرها لفصل المعدن وتستخدم في العديد من التطبيقات.

- الأسمنت: مسحوق رمادي يتفاعل مع الماء لتشكيل معجون يتصلب بمرور الوقت، ويستخدم في تصنيع الخرسانة، وله نوعان رئيسيان: هيدروليكي وغير هيدروليكي.

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