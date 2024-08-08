بكام سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات..«إنفوجراف»

سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات.. الموجز يرصد آخر تحديث طرأ على أهم الخدمات المتصدرة محرك جوجل بشكل يومي، والذي تسيطر عليه حالة من الثبات عقب آخر تراجع طرأ عليه منذ باية الشهر الجاري.

وبناءً على ذلك ارتفعت مؤشرات البحث حول سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات، قبل بدء العطلة الأسبوعية حيث شهد استقرارًا في السوق المصري ورغم ذلك يزداد البحث عنه من قبل المهتمين بالتعرف على آخر التطورات.

سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للألومنيوم سبق وكشفت عن تراجع سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بالنسبة لأسعار الخام بدءًا من الشهر الجاري لحوالي 5 آلاف جنيه للطن، مقارنة بأسعار الشهر السابق.، ولهذا فإن الثبات يسيطر عليه حتى وقت كتابة ذلك التقرير.

سعر طن الألومنيوم المورد للمصانع

وسبق لها القيام بتثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع الشهر الماضي عند نفس المستويات التي حققتها خلال شهر مايو الماضي، كما أن سعر طن الألومنيوم المورد للمصانع سبق وارتفعت أيضًا مع بداية عام 2024، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة.

الموجز تتناول عبر الآتي، آخر تطورات سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات التي طرأت عليه بختام يوم الخميس الموافق 8-8-2024، لأحد المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات، والذي بدوره يعكس العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية.

وجاءت تفاصيل سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات على النحو الآتي:

تفاصيل اسعار الألومنيوم

وصل سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات للسلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه .

سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بالنسبة للسلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سجل سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات بالنسبة للفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه .

وسجل سعر طن الألومنيوم اليوم بنهاية التعاملات لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للألومنيوم الأكبر في انتاج هذه المعادن تستحوذ على جانب كبير من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، كما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.



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