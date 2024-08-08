أسعار السيراميك اليوم الخميس 8-8-2024 في الأسواق المحلية

أسعار السيراميك اليوم..ارتفعت مؤشرات البحث عن أسعار السيراميك اليوم عبر محركات بحث جوجل، إذ تساءل الكثيرون عن أسعار السيراميك نظرًا لأهميته كواحدة من أكثر المواد استخدامًا في جميع المحافظات، واستخداماته في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك في مصر

يهتم الكثيرون بمعرفة آخر تحديث لسعر السيراميك اليوم، خاصة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, لذلك، يستعرض "الموجز" آخر تحديث لسعر السيراميك اليوم الخميس 8-8-2024 في مصر.

سعر متر السيراميك اليوم

تنوعت أسعار السيراميك بناءً على عدة عوامل، منها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتوفرة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة. تفاوتت أسعار السيراميك اليوم تبعًا للمواصفات المذكورة سابقًا.

متوسط سعر متر السيراميك

تراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع، كما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان السيراميك ذو تصميمات خاصة أو مصنوعًا باستخدام تقنيات متقدمة.

سعر متر السيراميك فرز أول

بلغ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

بلغت أسعار سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

سجلت أسعار سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا

بينما وصلت أسعار سيراميك ليسيكو فرز أول إلى 116 جنيهًا

كما بلغت أسعار سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا

وسجل سعر السيراميك عادي كسر 85 جنيهًا

سعر متر السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا. جاءت الأسعار كما يلي:

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا. جاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

سعر متر السيراميك من البورسلين

تعددت أنواع البورسلين واشتملت على:

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

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