أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 7-8-2024.. المتر بكام؟

أسعار السيراميك اليوم..يهتم أصحاب الشقق والعقارات عند شراء شقة سكنية جديدة أو البدء في تشطيبها أو تجديد المنزل بمعرفة أسعار السيراميك والبورسلين اليوم 7-6-2024 , راغبين في اختيار الأنسب وفقًا للميزانية المحددة.

أسعار السيراميك اليوم

تباينت أسعار السيراميك حسب النوع والتصنيف، ورصدنا اليوم عبر جريدة "الموجز" أسعار السيراميك الاربعاء , جاءت الأسعار كما يلي:

سيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: تراوحت أسعار المتر بين 150 و155 جنيهًا.

سيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية: بلغ سعر المتر حوالي 180 جنيهًا.

أرضيات الليزر: ارتفع سعر المتر إلى 210 جنيهات.

حائط المطبخ الليزر: قُدر سعر المتر بـ 240 جنيهًا.

حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تراوحت الأسعار بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

سجلت أسعار السيراميك فرز أول على النحو التالي:

سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا للمتر.

سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا للمتر.

سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا للمتر.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، وكانت الأسعار كالتالي:

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا للمتر.

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا للمتر.

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا للمتر.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا للمتر.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا للمتر.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا للمتر.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وكانت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا للمتر.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا للمتر.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا للمتر.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا للمتر.

أسعار البورسلين اليوم

سجلت أسعار البورسلين اليوم كما يلي:

بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: 209 جنيهات.

كيف أفرق بين الفرز الأول والثاني؟

تميّز الفرز الأول من السيراميك بحجم أكبر وسطح سليم دون خدوش، بينما يحتوي الفرز الثاني غالبًا على خدوش أو عيوب سطحية.

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