أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضروات والفواكه اليوم .. مع ازدياد الحديث عن ارتفاع أسعار السلع عالميًا، يتابع المواطنون يوميًا أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخضروات، والفواكه التي تعتبر أساسية في وجباتهم كمصادر هامة للبروتين.

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم الخميس

وكما عودكم موقع "الموجز"، يوفر لكم جدولاً شاملاً لأسعار أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في الأسواق المحلية، بناءً على جولة في المحلات والأسواق التجارية، وجاءت كالتالي:

أسعار اللحوم:

- اللحم البلدي: 320-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة الضاني: 380-420 جنيهًا/كجم

- اللحمة البتلو: 350-400 جنيهًا/كجم

- اللحم الجملي: 270-300 جنيهًا/كجم

- اللحمة المفروم البلدي: 300-370 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الاستهلاكية:

- اللحوم البلدي الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

- اللحم البقري: 280 جنيهًا/كجم

- اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيهًا/كجم

- اللحم المفروم: 230 جنيهًا/كجم

- السجق: 225 جنيهًا/كجم

- الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

أسعار الدواجن والبيض :

- الفراخ البيضاء: 70-80 جنيهًا/كجم

- الفراخ الأمهات البيضاء : 63 جنيهًا بالمزرعة ويصل للمستهلك على نحو 73 جنيهًا/كجم

- الدواجن الساسو: بالمزرعة 95 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا/كجم

- الدواجن البلدي: 116 جنيهًا بالمزرعة ويصل للمستهلك بالأسواق على نحو 126 جنيهًا/كجم

- البانيه: 205-210 جنيهًا/كجم

أسعار البط :

- البط البلدي: 100-105 جنيهًا/كجم

- البط الفرنساوي: 62-64 جنيهًا/كجم

- البط المسكوفي: 95-97 جنيهًا/كجم

أسعار البيض :

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بالمزارع نحو 149 جنيهًا لتصل للمستهلك بالأسواق على نحو 159 جنيهًا .

-أما سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بالمزرعة سجل نحو 152 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا .

-بينما سعر كرتونة البيض البلدي بالمزرعة هو 150 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا

أسعار الأسماك :

- البلطي: 63-67 جنيهًا/كجم

- البلطي أسواني: 30-70 جنيهًا/كجم

- فيليه البلطي: 50-250 جنيهًا/كجم

- قشر بياض: 150-250 جنيهًا/كجم

- بياض أملس بلدي: 100-140 جنيهًا/كجم

- بياض أملس خليجي: 40-90 جنيهًا/كجم

- قراميط: 30-75 جنيهًا/كجم

- ثعابين: 50-350 جنيهًا/كجم

- مكرونة سويسي: 85-146 جنيهًا/كجم

- سبيط: 210-410 جنيهًا/كجم

- موسى: 210-410 جنيهًا/كجم

- كابوريا: 40-170 جنيهًا/كجم

- مرجان: 85-185 جنيهًا/كجم

- بربون: 100-220 جنيهًا/كجم

- دنيس: 100-275 جنيهًا/كجم

- جمبري: 120-550 جنيهًا/كجم

- بوري: 85-150 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات :

- الطماطم: 22 -25 جنيهًا/كجم

- البطاطس: 25 جنيهًا/كجم

- الخيار: 15 جنيهًا/كجم

- الملوخية: 15 جنيهًا/كجم

- الليمون: 25 جنيهًا/كجم

- اللفت: 10 جنيهًا/كجم

- الكوسة: 18 جنيهًا/كجم

- البصل: 13 جنيهًا/كجم

- الكرنب: 35 جنيه للواحدة

أسعار الفواكه :

- التين: 25 جنيهًا/كجم

- المانجو: 20-35 جنيهًا/كجم

- البرقوق: 30-40 جنيهًا/كجم

- العنب: 35-40 جنيهًا/كجم

- البطيخ: 50-100 جنيهًا

- الخوخ: 25-35 جنيهًا/كجم

- الجوافة: 30 جنيهًا/كجم

- التفاح: 35-45 جنيهًا/كجم

- الموز: 25 جنيهًا/كجم

- البرتقال: 15 جنيهًا/كجم

- اليوسفي: 17 جنيهًا/كجم

- الفراولة: 30 جنيهًا/كجم

- البلح: 25 جنيهًا/كجم

- عجوة: 50-60 جنيهًا/كجم

- الكانتلوب: 25 جنيهًا/كجم

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