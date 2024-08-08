الآن بورصة الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 8 أغسطس 2034 استقرارًا في المحال التجارية والأسواق، حيث واصلت استقرار أسعارها في الأسواق.

فوائد تناول الدواجن لجسم الإنسان

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6

سعر الدواجن اليوم الخميس في مصر

واستقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 أغسطس الجاري وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وينشر لكم الموجز اليوم الخميس أسعار الدواجن في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الخميس

-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 65 إلى 80 جنيها.

سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس

-تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 100 و120 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 65 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 95 و100 جنيها.

-تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا. يختلف بحسب المنطقة

سعر كيلو البط اليوم الخميس في الأسواق

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و110 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و75 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس

-تراوح سعر لحم البط المسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 150 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 140 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

فوائد البيض لصحة الإنسان

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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