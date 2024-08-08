تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8-8-2024 المبيت

أسعار الدواجن والبيض اليوم .. شهدت أسعار الدواجن والبط ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

يستعرض الموجز في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن والبيض بالإضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط في المزارع اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

أسعار الدواجن:

- الدواجن البلدي: 115-116 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البيضاء: 70-71 جنيهًا للكيلو.

- أمهات الدواجن البيضاء: 63 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن الساسو: 94-95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض:

- البيض الأبيض: 147-149 جنيهًا.

- البيض الأحمر: 149-152 جنيهًا.

- البيض البلدي: 136-138 جنيهًا للكرتونة.

لا يفوتك الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم الاحد في الاسواق

لا يفوتك الآن بورصة الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم في الاسواق

أسعار الكتاكيت:

- الكتكوت الأبيض شركات: 25-30.5 جنيهًا.

- الكتكوت ساسو: 18-19 جنيهًا.

- الكتكوت البلدي الحر: 7-8 جنيهات.

- الكتكوت ساسو بيور: 19-20 جنيهًا.

- الكتكوت هجين: 15-16 جنيهًا.

- الكتكوت جيل ثاني: 16.5-17.5 جنيهًا.

- الكتكوت روزي بيور: 16.5-17.5 جنيهًا.

أسعار البط:

- كتكوت بط فرنساوي: 14.5-15.5 جنيهًا.

- كتكوت بط مسكوفي: 43-44 جنيهًا.

- كتكوت بط مولارد: 38-38.75 جنيهًا.

- لحم بط بلدي: 100-101 جنيهًا للكيلو.

- لحم بط فرنساوي: 62-63 جنيهًا للكيلو.

- لحم بط مسكوفي: 95-96 جنيهًا للكيلو.

- لحم بط مولار: 75-76 جنيهًا للكيلو.

أقر أيضا :