أسعار اللحوم اليوم الخميس 8-8-2024 في محلات الجزارة ومنافذ البيع

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق ومحلات التجارة، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة طفيفة خلال الأيام الماضية.

أسعار اللحوم اليوم الخميس

وارتفعت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 أغسطس الجاري في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي 450 جنيهًا في الأسواق ومحلات الجزارة، وذلك بعد استقرار أسعارها خلال الفترات القليلة الماضية.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان



وتقوم اللحوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق:

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

-سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 و450 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الخميس

-تراوح سعر كيلو اللحم البتلو من 370 إلى 400 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأني اليوم

-تراوح سعر كيلو اللحم الضاني من 390 إلى430 جنيهًا.

-سجل سعر عِرق الفلتو البلدي حوالى 450 جنيهًا للكيلو.

-يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 280 إلى 300 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي من 300 إلى 380 جنيهًا.

-سجل سعر الكبدة البلدي 350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الخميس في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

-سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 290 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الخميس



سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 170 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 290 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الكبدة في منافذ البيع

سجل سعر الكبدة الطازجة 300 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر كيلو اللحم الموزة نحو 300 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 250 جنيها.

فوائد تناول اللحوم لصحة الإنسان

الجدير بالذكر أن اللحوم تقي من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

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