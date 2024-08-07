أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7-8-2024 في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

واصلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 استقرارها في الأسواق ومحلات التجارة، حيث شهدت أسعار اللحوم ثباتًا في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي 450 جنيهًا في الأسواق ومحلات الجزارة، وذلك بعد ارتفاعها خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو اللحم البلدي 500 جنيهًا، لتعود فتستقر أسعارها مرة أخرى في الأسواق.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق:

-سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 و420 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الأربعاء

-تراوح سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو اللحم الضاني من 380 إلى 420 جنيهًا.

-سجل سعر عِرق الفلتو البلدي حوالى 420 جنيهًا للكيلو.

-يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 270 إلى 300 جنيهًا.

سعر اللحم المفروم في الأسواق

-تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي من 300 لـ370 جنيهًا.

-تراوح سعر الكبدة البلدي من 300 لـ350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

-سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الأربعاء



سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة اليوم الأربعاء

يتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر كيلو اللحم الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

الجدير بالذكر أن اللحوم تقي من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

وتعزز اللحوم المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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