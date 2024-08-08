بكام النهاردة .. أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 8-8-2024 في الأسواق
أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم .. تتابع ربات البيوت يوميًا أسعار الألبان ومشتقاتها، حيث شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 8-8-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة سكنية.
يوفر موقع «الموجز» تحديثات دورية لأحدث الألبان في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، لتقديم معلومات دقيقة للقراء.
- الجبن الأبيض: 136.31 جنيه/كجم
- الجبن الرومي: 250.62 جنيه/كجم
- المسلى الصناعي: 87.11 جنيه/كجم
- المسلى البلدي: 287.12 جنيه/كجم
- الزبدة البقري المزارع: 176.18 جنيه/كجم
- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 126.68 جنيه/كجم
- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): 143.21 جنيه/كجم (انخفاض 3.08 جنيه)
- الجبن الشيدر: 252.12 جنيه/كجم
- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم
- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر
- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم
أسعار الزبادي في السوق:
- زبادي طبيعي من إنتاج جهينة (105 جرام): 37 جنيهًا مقابل 6 علب.
- زبادي بالفراولة من جهينة (105 جرام): 44 جنيهًا مقابل 6 علب.
- زبادي بقطع التوت من جهينة (105 جرام): 9.25 جنيه للعلبة الواحدة.
- زبادي سادة من دانون (100 جرام): 50.95 جنيه مقابل 8 عبوات (بمعدل 6.36 جنيه للعبوة).
- زبادي طبيعي من المراعي (105 جرام): 65.95 جنيه مقابل 9+3 علب إضافية.
فوائد الزبادي :
ويمد الزبادي الجسم بالعديد من الفوائد الهامة أهمها تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة و تقوية العظام والعضلات، وإدارة الوزن، كما أنه مفيد لصحة القلب.
كما أن الزبادي يعمل علي تحسين امتصاص المغذيات حيث يحتوي على إنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن ، مما يسهل على الجسم الاستفادة من الأطعمة الأخرى المستهلكة.
فوائد منتجات الألبان لصحة الجسم :
منتجات الألبان أساسية في النظام الغذائي، فهي غنية بالكالسيوم، البروتين، الفيتامينات، والمعادن، وتساعد في:
1. تعزيز صحة العظام والأسنان.
2. بناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.
3. تحسين وظائف الجهاز الهضمي.
4. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.
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