بكام النهاردة .. أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 8-8-2024 في الأسواق

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم .. تتابع ربات البيوت يوميًا أسعار الألبان ومشتقاتها، حيث شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 8-8-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة سكنية.

يوفر موقع «الموجز» تحديثات دورية لأحدث الألبان في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، لتقديم معلومات دقيقة للقراء.

أسعار الجبن :

- الجبن الأبيض: 136.31 جنيه/كجم

- الجبن الرومي: 250.62 جنيه/كجم

- المسلى الصناعي: 87.11 جنيه/كجم

- المسلى البلدي: 287.12 جنيه/كجم

- الزبدة البقري المزارع: 176.18 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 126.68 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): 143.21 جنيه/كجم (انخفاض 3.08 جنيه)

- الجبن الشيدر: 252.12 جنيه/كجم

لا يفوتك ننشر أسعار الألبان ومشتقاته اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في الأسواق المحلية

لا يفوتك ننشر أسعار الألبان ومشتقاته اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في الأسواق المحلية

أسعار الألبان :

- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم

- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر

- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم



أسعار الزبادي في السوق:

- زبادي طبيعي من إنتاج جهينة (105 جرام): 37 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بالفراولة من جهينة (105 جرام): 44 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بقطع التوت من جهينة (105 جرام): 9.25 جنيه للعلبة الواحدة.

- زبادي سادة من دانون (100 جرام): 50.95 جنيه مقابل 8 عبوات (بمعدل 6.36 جنيه للعبوة).

- زبادي طبيعي من المراعي (105 جرام): 65.95 جنيه مقابل 9+3 علب إضافية.

فوائد الزبادي :

ويمد الزبادي الجسم بالعديد من الفوائد الهامة أهمها تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة و تقوية العظام والعضلات، وإدارة الوزن، كما أنه مفيد لصحة القلب.

كما أن الزبادي يعمل علي تحسين امتصاص المغذيات حيث يحتوي على إنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن ، مما يسهل على الجسم الاستفادة من الأطعمة الأخرى المستهلكة.

فوائد منتجات الألبان لصحة الجسم :

منتجات الألبان أساسية في النظام الغذائي، فهي غنية بالكالسيوم، البروتين، الفيتامينات، والمعادن، وتساعد في:

1. تعزيز صحة العظام والأسنان.

2. بناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

4. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

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