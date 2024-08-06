منها تنظيم مستويات السكر.. فوائد القرفة والفلفل الأسود في الشاي

تتعدد فوائد التوابل ولم يكن أحد يدرك أهميتها، بل يظن البعض أنها مقتصرة على الطعام فقط، ولكن الأمر يشمل التخلص من الأمراض، بالإضافة إلي رفع الوعي بالصحة واللياقة البدنية، يتم العودة تدريجيًا إلى الأساسيات لتعزيز الصحة والمناعة.



أهمية القرفة

تمثل القرفة عامل أساسي للأشخاص، نظراً لأهميتها، لذلك يمكن استخدامها عند التعرض لنزلات البرد، فهي تعمل على تهدئة الأعصاب، لكونها تضم مركبات نشطة بيولوجيًا مثل سينامالدهيد وحمض السيناميك.

كما أثبتت الدراسات العلمية بأن مكون القرفة، قد يحسن حساسية الأنسولين، لذلك يهتم بتنظيم مستويات السكر في الدم، ويصبح مفيد للأفراد، وخاصة الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.



مزايا الفلفل الأسود

يحتوي على مضادة الأكسدة والالتهابات، التي تساعدهم على تحسين الهضم بجانب التمثيل الغذائي، وفي بعض الأحيان يدعم بشكل غير مباشر، من أجل التحكم في سكر الدم، مع إضافة الفلفل الأسود للشاي، مما يجعله يساهم في امتصاص العناصر الغذائية من قبل المكونات الأخرى.

كيفية استخدام القرفة والفلفل الأسود في الشاي

ينصح الأشخاص الذين يفضلون بتناول القرفة والفلفل الأسود في الشاي، ينبغي وضع مكونات عالية الجودة، من بينها أعواد القرفة الطازجة أو مسحوق القرفة المطحون وحبات الفلفل الأسود الكاملة.

في الخطوة الثانية، قم بوضع القرفة المطحونة مع بعض حبات من الفلفل الأسود داخل كوب الشاي لعدد من الدقائق، لإطلاق نكهاتها.

كما تثبت دراسة بأنه يمكن تجربة بعض الأنواع الأخرى من مشروب الشاي، سواء الأسود، أو الشاي الأخضر، أو شاي الأعشاب مع القرفة والفلفل للحصول على النكهة المفضلة.

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