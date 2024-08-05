مشروبات صيفية.. أفضل عصائر تحميك من الجفاف وتجعلك منتعشًا

مشروبات فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، خاصة خلال موجات الحر الشديدة، ولهذا يفضل كثرة السوائل الصحية، مع تناول الأطعمة الغنية بالماء، من أجل الحفاظ على صحة الجسم.

مشروبات فصل الصيف

يحتاج الجسم إلي الترطيب بشكل يومي، وخاصة عند ارتفاع موجه الحر في البلاد، مما تجعل الجسم يفقد السوائل بسرعة عند التعرق، مما يُعرضه لخطر الجفاف، ويصبح شرب السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالماء أمرًا ضروريًا لمنع الجفاف والحفاظ على صحة الجسم خلال موجات الحر.

مشروبات فصل الصيف المرطبة للجسم

الزبادي واللبن الرائب:

ينصح الأشخاص الأكثر عرضه للشمس، بتناول الزبادي واللبن الرائب، لأنه يحتوي على السوائل والبروتينات الخفيفة، التي تُساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الهامة.

الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت):

يعتمد الأشخاص على تناول مشروبات تحتوي على حمضيات، نظراً لأهميتها في تنشط الجهاز الهضمي، وتُعزز المناعة.

الخضروات الخضراء الورقية (السبانخ، الخس، الرُّوكا، الكرفس): غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتُساعد على ترطيب الجسم وتعزيز صحته بشكل عام.

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المشروبات الغازية الباردة والمنعشة (المياه الغازية، عصائر الفواكه): تساعد على تبريد الجسم وتعويض السوائل المفقودة، ولكن يجب الحرص على اختيار الأنواع قليلة السكر.

الحبوب الكاملة (الأرز البني، الكينوا): توفر طاقة خفيفة وسهلة الهضم، وتُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

البوظة والآيس كريم: خيارات لذيذة وباردة تُساعد على تبريد الجسم، ولكن يجب الاعتدال في تناولها نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر.

مشروبات منعشة في فصل الصيف

الماء: هو أهم مشروب لترطيب الجسم، ويُنصح بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش. يُمكن إضافة النعناع أو شرائح الفواكه إلى الماء لجعله أكثر نكهة.

الحليب والزبادي: غنيان بالسوائل والبروتينات والكالسيوم، وتُساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الهامة.

عصائر الفواكه الطبيعية: تُعدّ مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والماء، وتُساعد على ترطيب الجسم وتعزيز المناعة.

مشروبات الأعشاب: مثل النعناع والبابونج، تُساعد على ترطيب الجسم وتُهدئ الجهاز الهضمي.

ماء جوز الهند: غني بالماء والإلكتروليتات، ويُساعد على تعويض السوائل المفقودة وتحسين وظائف الكلى.

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