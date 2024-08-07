موجة حارة.. تعرف على كيفية الحفاظ على صحتك من حر الصيف

كيفية الحفاظ على صحتك من حر الصيف.. تشهد الكثير من المحافظات موجات حر، ومن الممكن أن تؤثر الحرارة بشكل كبير على الصحة والراحة اليومية، ويتطلب التعامل مع موجة الحر اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتك.

تعرف على كيفية الحفاظ على صحتك من حر الصيف

يتسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في إصابة المواطنين بضربة الشمس، نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس لساعات طويلة من الحر، والأمر الذي يؤدي للخطورة على صحتهم، لذك يوصي باتباع الإرشادات، لتقليل تأثير الحر والحفاظ على صحتك وسلامتك وسلامة أحبائك، تذكر أن الوقاية خير من العلاج.

نصائح وإرشادات تساعدك على البقاء آمناً ومرتاحاً:

نصائح للتعامل مع موجة الحر

البحث عن أماكن مكيفة: المراكز التجارية والمكتبات العامة هي خيارات ممتازة لالتجاء إلى مكان مكيف الهواء إذا لم يكن لديك مكيف في المنزل، استخدام المراوح أيضًا يساعد في زيادة تدفق الهواء.

مع شرب الكثير من السوائل: الحفاظ على ترطيب الجسم مهم للغاية، الماء هو الخيار الأفضل، وتجنب المشروبات التي تزيد من الجفاف مثل الكافيين والكحول.

ارتداء ملابس خفيفة: الملابس الفضفاضة والخفيفة واللون الفاتح تساعد على عكس الحرارة بدلاً من امتصاصها، استخدام قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية يوفر حماية إضافية من أشعة الشمس.

تجنب النشاطات البدنية الشاقة: حاول تقليل المجهود البدني خلال ساعات الذروة الحرارية، إذا كان لا بد من النشاط خارج المنزل، فالأوقات الأنسب هي الصباح الباكر أو المساء.

استخدام كريمات واقية من الشمس: ضع كريمًا بعامل حماية عالٍ على الأجزاء المكشوفة من الجلد وأعد وضعه بانتظام.



الحفاظ على برودة المنزل:

يجب غلق الستائر والنوافذ لتقليل دخول الحرارة، استخدم ستائر عاكسة للحرارة أو أفلام عاكسة على النوافذ.

مراقبة الأعراض الصحية: يجب الاهتمام بعلامات الإجهاد الحراري، مثل الصداع، الدوخة، الغثيان، التعرق الشديد والضعف.

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، انتقل إلى مكان بارد واشرب الماء على الفور.



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