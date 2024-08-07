أحمد السبكي يعلق علي الجدل بسبب فيلم الملحد

علق المنتج السينمائي أحمد السبكي على الجدل المتداول حول فيلم "الملحد" للمرة الثانية، وأوضح السبكي، منتج "الملحد"، خلال برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن العمل لا يحتوي على أي شيء مخالف للدين الإسلامي، مؤكدًا أن الفيلم مميز وبه أمور تفيد المواطنين، كما تم مراجعة الفيلم من قبل شخصيات من الأزهر.

دعم المؤلف إبراهيم عيسى

وأشار السبكي إلى أن المؤلف إبراهيم عيسى لن يقوم بكتابة شيء مخالف للشريعة الإسلامية، وأن الفيلم مميز في محتواه.

الرد على الانتقادات

أكد السبكي أن الفيلم ليس ضد الدين كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أن الرقابة لن تسمح بعرض أي شيء مخالف لقواعد الدين الإسلامي، وعلق المنتج على الجدل حول الفيلم قائلاً: "أنا عاوز أسأل سؤال لو حد تاني كان كاتب الفيلم غير إبراهيم عيسى.. هل الفيلم كان هيتعرض للهجوم؟!.. اللي بيهاجموا دول معروفين ومش هنقول أساميهم، هما مش بيهاجموا الفيلم هما بيهاجموا المؤلف نفسه.. والعمل لا يهاجم الدين الإسلامي.. طيب يا جماعة ما تشوفوا الفيلم الأول وبعدين هاجموه".

التحضيرات والإجراءات الرقابية

أضاف السبكي أن بعض الأشخاص يهاجمون لمجرد اسم العمل، وكان يتوقع الهجوم على العمل بشكل كبير، متسائلاً: "هل الفيلم يهاجم الدين؟"، وأوضح أن العمل مصرح رقابيًا وظل في رقابة المصنفات الفنية لمدة عام، حيث تم حذف بعض المشاهد وإضافة أخرى، واضطر إلى تصوير مشاهد جديدة ليحظى الفيلم بإعجاب الجمهور.

فريق عمل فيلم "الملحد"

يشارك في بطولة فيلم "الملحد" كل من الفنان أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، حسين فهمي، نجلاء بدر، وآخرين، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 14 من أغسطس الجاري.

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