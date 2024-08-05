ماذا قال الراحل مصطفي درويش عن فيلم الملحد قبل وفاته ؟

آثار فيلم الملحد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،والذي تم تحديد موعد عرضه في السينمات المصرية يوم 14 أغسطس المقبل بعد تأجيله عامين ، لظروف فنية خاصه.

ماذا قال مصطفي درويش عن فيلم الملحد ؟

يرصد لكم الموجز ما قاله مصطفي درويش ..

في عام 2022 أعلن الفنان الراحل مصطفي درويش انسحابه بشكل نهائي من فريق عمل فيلم "الملحد" واعتذاره عن الاربع حلقات الذي قام بتصويره قائلا: قررت أنا مصطفي درويش بمقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربع أيام، بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسي.

وأضاف: لأن واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا، وبعتذر لكل فريق العمل، مش هاكمل في القرف ده.

فيلم الملحد

تعرض الفيلم لحملة هجوم عنيفة على مواقع السوشيال ميديا ، ودون العديد من الكتاب والجمهور عن رأيه ورفضه لعرض فيلم "الملحد" وأغلب التعليقات تطالب بإيقاف عرض الفيلم.

صناع فيلم الملحد

يشارك في فيلم "الملحد" الفنان محمود حميدة ، أحمد حاتم ، حسين فهمي ، نجلاء بدر ، تارا عماد ، شيرين رضا ، صابرين ، والعمل من إخراج محمد العدل ، وتأليف إبراهيم عيسي.

قصة فيلم الملحد

يحكي الفيلم قصة الشاب "يحيى" الذي ينشأ في أسرة ملتزمة دينياً، حيث يعد والده رجل دين متشدد، ويتعرض "يحيى" لأزمة في حياته تجعله يتحول للإلحاد، وهو ما يعد كارثة لأسرته، ليدخل في صراعات عديدة، ويواجه محاولات لقتله، فالفيلم يناقش قضايا اجتماعية أخرى إلى جانب موضوع الإلحاد.

دعوى قضائية ضد وقف فيلم الملحد

أعلن المستشار مرتضي منصور عن قيامه برفع قضية ضد فيلم "الملحد" لابراهيم عيسي ، كما رفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية والمنتج محمد السبكي.

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