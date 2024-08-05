بشرى تكشف تفاصيل قصة حبها وزواجها من خالد حميدة

في أول ظهور إعلامي لها بعد زواجها، تحدثت الفنانة بشرى بكل شفافية عن زوجها خالد حميدة وكشفت تفاصيل مثيرة عن قصة حبهما وكيف بدأت علاقتهما منذ أيام المدرسة، وتكشف الموجز أبرز تصريحاتها في احدي اللقاءات التلفزيونية

البداية من أيام المدرسة



أوضحت بشرى خلال لقائها في برنامج "حد النجوم" مع الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة dmc، أن العلاقة بينها وبين زوجها خالد حميدة تعود إلى أيام المدرسة. قالت بشرى: "إحنا كنا زملاء في مدرسة واحدة، نعرف بعض من أيام المدرسة وأخوه كان مع أختي في الفصل وصديقها جدا زي أخوها. كل الناس اللي كانوا معانا في المدرسة كانوا عارفين هذه المعلومة وكان كتير منهم معزومين في الفرح. هو شخص أنا أعرفه من زمان جدا".

العلاقة مع الفنان محمود حميدة



وأشارت بشرى إلى العلاقة بين خالد والفنان الكبير محمود حميدة، موضحة أن الأخير كان بمثابة الأب الروحي لخالد. قالت: "الفنان الكبير محمود حميدة هو اللي مربيه لأن والده توفى لما هو اتولد، وحتى وإحنا في المدرسة اللي كان بيجي اجتماع أولياء الأمور على طول أستاذ محمود حميدة مع والدته السيدة مها".

العودة إلى مصر وبداية جديدة



تحدثت بشرى عن فترة غياب خالد عن مصر وعودته بعد سنوات، مما أتاح لهما فرصة التواصل من جديد. وأوضحت: "هو شخص ساب مصر لفترة طويلة، ولما ظهر من سنة ابتدينا نرجع نتكلم واشتغلنا سوا والشغل جاب احتكاك وتعارف أكتر. وأنا مش باخد وقت كبير في قرار الجواز لأني معنديش رفاهية أفضل أعرف حد ويتحسب عليا، أنا عارفة المجتمع اللي أنا عايشه فيه وأنا أم وعندي أولاد وست مشهورة ولازم أراعي الجزء دا".

تفاصيل عن شخصية خالد



أضافت بشرى: "خالد شخصية مستقلة جدا عايش برا مصر، بيفكر بطريقة خارج الصندوق المعتاد هنا وشبه فكري، شبه فكري لأن أنا على قد ما أنا شرقية وبحترم المجتمع اللي أنا فيه لكن عندي أفكار غربية كتير عشان نشأتي زيه هو مواليد بريطانيا زي حالاتي، هو عملي وأنا ست عملية، هو شخص بيكره المدينة وبيحب يبعد عنها ويروح أماكن فيها طبيعة وإحنا شبه بعض في كدا، مجتهد وبتاع شغل وأنا كده".

احتفال بزواج سعيد



اختتمت بشرى حديثها بالإشارة إلى حفل زفافها الذي أقيم في 31 يوليو الماضي في الساحل الشمالي، حيث حضره عدد كبير من النجوم. كان الحفل فرصة للاحتفال بحب طويل الأمد واستعادة الذكريات الجميلة التي جمعت بشرى بخالد منذ أيام المدرسة وحتى اليوم.

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