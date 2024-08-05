موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا.. باقي كام يوم؟

موعد انتهاء فصل الصيف لعام 2024.. يتساءل شريحة كبيرة من المواطنين عن متي ينتهي موسم الصيف، مع استمرار موجه الحر حتي الآن في جميع المحافظات.

تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في خلال الفترة الماضية، مما دفعهم إلي الاهتمام بتوقعات الطقس ومعرفة موعد تراجع درجات الحرارة.

موعد انتهاء فصل الصيف فلكيا

كشفت الخبراء بأن موسم الصيف وموجه الحر، قد تنتهي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويعرف هذا اليوم بالاعتدال الخريفي، حيث تتعرض جميع أنحاء العالم لمدد متساوية تقريبًا من ضوء الشمس والظلام.



كما أكد العلماء بأن الاعتدال الخريفي يشكل علامة تحول الأرض نحو مدارها تجاه الشمس، وقد يسبب في تغيير زاوية ميل محور الأرض بالنسبة للشمس، ليبدأ بعدها فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

صرحت الخبراء بأن يظل الصيف لعدة أسابيع من بعد تلك التاريخ، بالأخص بالمناطق تحمل خطوط العرض المنخفضة، نتيجة لتأثيرات الحرارة المتراكمة في الغلاف الجوي ومكونات الأرض.

بداية ونهاية الفصول الأربعة

فصل الربيع: بدأ في يوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة. فصل الصيف: يبدأ في يوم الخميس 20 يونيو، ويمتد لمدة 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة. فصل الخريف: يبدأ في يوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و37 دقيقة. فصل الشتاء: يبدأ في يوم السبت 21 ديسمبر، ويمتد لمدة 88 يومًا و23 ساعة و39 دقيقة.

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