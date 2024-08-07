"العمارة اتفحمت".. إصابة 3 أشخاص بالاختناق في حريق شقة سكنية بأكتوبر

أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق إثر اندلاع حريق شقة في الطابق الثالث بالحي الخامس بمنطقة أكتوبر، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي.



إصابة 3 أشخاص بالاختناق في حريق شقة سكنية بالحي الخامس بأكتوبر

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في شقة بالطابق الثالث بالحي الخامس بمنطقة أكتوبر، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لمحل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي وتحرير محضر بالواقعة.

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