بسبب"ماس كهربائي" حريق داخل محل بالمعادي دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل محل بمنطقة عرب المعادي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقد انتقل فريق من جهات التحقيق بالقاهرة إلى موقع اندلاع حريق بمحل في شارع عبد المنعم رياض بمنطقة عرب المعادي، لمعاينة آثار الحريق، وتبين أن الحريق نشب بسبب وجود ماس كهربائي أدى إلى نشوب النيران داخل المحل، كما كلفت جهات التحقيقات خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر.

حريق في محل بمنطقة المعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بغرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حريق في محل بعرب المعادي في شارع عبد المنعم رياض أمام شارع نور الدين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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