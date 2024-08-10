أسعار اللحوم اليوم السبت 10-8-2024 في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 10 أغسطس 2024 استقرارًا في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق

وواصلت أسعار اللحوم اليوم السبت 10 أغسطس الجاري الاستقرار في الاسواق، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي 430 جنيهًا.

فوائد اللحوم

وتقوم اللحوم الحمراء بتعزيز المناعة، حيث أنها تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

أسعار اللحوم اليوم السبت



وينشر لكم الموجز أسعار اللحوم اليوم السبت على النحو التالي:



-يتراوح سعر اللحوم البلدي اليوم السبت من 320 إلى 450جنيها للكيلو حسب القطعية

-سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 420 جنيهًا بالأسواق.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم السبت

-سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم بحوالي 390 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم السبت

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 400 جنيهًا بالأسواق.

-سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا للمستهلك.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 390 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 430 جنيهًا بالأسواق.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بحوالي 400 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم السبت في منافذ البيع

سجل أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.



فوائد اللحوم لصحة الإنسان



الجدير بالذكر أن اللحوم تقي، من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

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